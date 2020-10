Oberösterreich will ausufernde private Halloween-Partys unterbinden

Dass man einerseits registriere, wie sich die Lage in den Spitälern angesichts der Corona-Fallzahlen zuspitze, und andererseits womöglich zusehen müsse, wie aus privaten Halloween-Partys neuerliche Corona-Cluster werden, soll verhindert werden.

"Jetzt ist nicht die Zeit für Stadl- und Garagenpartys", heißt es aus dem Umfeld von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Man wisse, dass die meisten Infektionen derzeit im privaten Bereich geschehen. Daher will man einer Eskalation an diesem Wochenende gegensteuern. Dem Vernehmen nach sollen schon heute rechtliche Maßnahmen präsentiert werden, um "unkontrollierte Partys" am Wochenende zu unterbinden.

Dass man damit in einen rechtlich sensiblen Bereich vordringe, sei allen bewusst, heißt es. So weit wie der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (VP) wolle man nicht gehen, war die Botschaft. Dieser hatte gestern in einem Kurier-Interview gefordert, dass es einen "verfassungsrechtlich gangbaren Weg" geben solle, bei Verstößen gegen Corona-Regeln auch im privaten Wohnbereich der Bürger durchgreifen zu können. Er halte diese "Einschränkungen der Freiheit" in Corona-Zeiten für vertretbar.

Von den Oppositionsparteien im Bund gab es wütende Reaktionen. Das seien "austrofaschistische Überwachungsfantasien", sagte FP-Klubchef Herbert Kickl. Auch vom grünen Koalitionspartner der ÖVP kam Ablehnung: Das Corona-Gesetz schließe Kontrollen im privaten Bereich aus, sagte Gesundheitsminister Rudi Anschober.

