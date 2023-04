Oberösterreich und Bayern starten „Pflegepartnerschaft“

Nicht nur die Nachbarschaft schweiße Oberösterreich und Bayern zusammen, sagte der bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek (CSU). Man habe auch ein „gemeinsames Riesenproblem“: den Personalmangel in der Pflege. „Wir müssen bei der Pflege durch Angehörige, der Digitalisierung und der Robotik besser zusammenarbeiten.“ Oberösterreichs Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP), der bis gestern mit einer Delegation Oberbayern bereiste, kündigte „den Beginn einer Pflegepartnerschaft“ an.

Zwölf Millionen Euro gibt Bayern für das Projekt „DeinHaus 4.0“ aus, in Musterwohnungen können Ältere digitale Assistenzsystemen kennenlernen. Hattmannsdorfer möchte ein derartiges Projekt auch in Oberösterreich umsetzen. „Wir wissen, dass unsere ältere Generation möglichst lange zu Hause bleiben möchte. Die Digitalisierung bietet hierfür unglaubliche Chancen“, sagte der Soziallandesrat.

Unis kooperieren

Mehr Zusammenarbeit soll es auch zwischen der Johannes Kepler Universität und der Technischen Universität München geben. Man habe hier zwei Universitäten mit „sehr viel Digitalisierungskompetenz“, sind sich Holatschek und Hattmannsdorfer sicher. Diese müssen man nun auf die Pflege umlegen.

Der Vizerektor der JKU, Stefan Koch, freute sich „sehr über die hervorragende Zusammenarbeit.“ Man könnte so "noch mehr Studierende ansprechen".

Mit der Johannes Kepler Universität habe man in Oberösterreich eine „sehr starke technische Fakultät“ lobte Hattmannsdorfer. Im Bereich der Mechatronik habe man gar eine „weltweite Vorbildfunktion. „Wir müssen unsere Kompetenz aber auch für die Langzeitpflege nutzen, auch um die Pflegekräfte zu entlasten.“

Stichwort Geriatronik

Geriatronik laute das Stichwort, eine Kombination aus Geriatrie und Mechatronik. Andere seien Oberösterreich „Lichtjahre voraus“, etwa die Region Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern. Aus einer Not heraus habe man in der 27.000 Einwohner-Gemeinde reagieren müssen, denn Garmisch-Partenkirchen sei die Region mit der „höchsten Überalterung in ganz Deutschland“, sagt Hattmannsdorfer. Altenpflegeschulen habe man hier keine, jedes fünfte Pflegebett könne wegen Personalmangel nicht belegt werden, in Oberösterreich ist es jedes zehnte.

An einer Zweigstelle der Technischen Universität München arbeiten deshalb 16 Forscher aus acht Nationen an der Entwicklung von „Pflegerobotern“. Ihre neueste Schöpfung trägt den Namen „Garmi“. Der Roboter ist zwar schulterhoch, verhalte sich aber „noch wie ein Baby“ sagt Forscher Abdeldjallil Naceri, doch Garmi lerne schnell dazu. Mittlerweile könne er selbst Türen öffnen, Stimmen und Emotionen erkennen und auf Zurufe reagieren.

Nicht zu menschlich

Garmi soll in Heimen kleinere Arbeiten übernehmen und Senioren bei Mobilisierungsübungen helfen, indem diese seine schlaksigen Arme greifen und mit ihm die Übungen gemeinsam machen. Für Untersuchungen aus der Ferne können Ärzte auch Garmis Arme steuern, per Kamera können sie sich in den Bildschirm im Kopf des Roboters einblenden und mit den Patienten unterhalten.

Dass der weiße Roboter eher plump und unmenschlich erscheint, ist Absicht. Man wolle Garmin nicht zu vermenschlichen, um die Senioren nicht zu ängstigen.

Eigener Campus

Bis 2027 soll in Garmisch-Partenkirchen zudem ein eigener Geriatronik-Campus für 200 bis 300 Studierende entstehen. Auf 30.000 Quadratmeter sollen Forschung und Lehre der TU München, die Caritas, eine Pflegeschule und ein Betreutes Wohnen Platz finden. Kostenpunkt: etwas mehr als 150 Millionen Euro.

Diesen Campus könnten dann auch Studierende der JKU besuchen, schlug Vizerektor Stefan Koch vor. Im Rahmen einer Sommerschule könnte man „Studierende austauschen“. „Wir haben auch eine sehr gute medizinische Fakultät, wir könnten unser Wissen so sehr gut verknüpfen“, sagte Koch.

