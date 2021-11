Oberösterreich steuert auf Höchstwert an Covid-Intensivpatienten zu

Am gestrigen ersten Tag des neuen Lockdowns überschritt die Zahl der Corona-Patienten in Österreichs Spitälern die 3000er-Marke. Damit bewahrheitet sich schon jetzt, was Oberösterreichs Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP) Ende vergangener Woche angekündigt hat: "Vor uns liegen harte und fordernde Wochen." Denn es wird laut Experten-Prognosen noch rund zehn bis 14 Tage dauern, bis der Lockdown Wirkung entfaltet und es in Folge zu einer Entlastung in den Spitälern und dort besonders auf den Intensivstationen kommen kann.

Von den gestern bundesweit gemeldeten 3054 Corona-Patienten in den Spitälern lagen 562 auf einer Intensivstation. Zeitgleich meldeten die Ministerien mit 13.806 neuen Fällen den höchsten Montags-Wert an Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Vor einer Woche wurden noch 11.889 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle stieg zu Wochenbeginn auf 152.984 an, beinahe so viele, wie die Stadt Salzburg Einwohner hat.

Kritische Phase

Besonders kritisch ist die Lage in Oberösterreich und Salzburg. In Salzburg mussten am gestrigen Montag 38 Menschen auf Intensivstationen behandelt werden, so viele wie nie zuvor.

In Oberösterreichs Spitälern lagen – Stand gestern Abend – 123 Patienten auf einer Intensivstation. Für heute sind neue Prognose-Rechnungen der AGES angekündigt. Haberlander geht davon aus, dass der bisherige Höchstwert bei der Intensivbelegung – das waren 152 Patienten am 1. Dezember des Vorjahres – überschritten wird. "Das wird aus jetziger Sicht mit großer Wahrscheinlichkeit so kommen. Die dämpfenden Effekte des Lockdowns kommen immer zeitversetzt. Darum wird es noch eine schwere, bittere Zeit", sagt Haberlander. Jüngste Berechnungen der AGES haben für den 27. November in Oberösterreich 153 Intensivpatienten prognostiziert, am 1. Dezember könnte man mit 172 Patienten sogar über die 170-Betten-Marke kommen. Es sei zwar gelungen, dass man jüngst bei den tatsächlichen Belagszahlen unter der AGES-Vorhersage geblieben sei, so Haberlander. Aber auch sie hält es nicht für ausgeschlossen, dass die 170 Betten erreicht werden.

Die Vorbereitungen auf eine steigende Zahl an Intensivpatienten laufen, die sogenannte Stufe 4 des Intensivplans wird vorbereitet. Das heißt, dass von den insgesamt 333 Intensivbetten in den Spitälern des Landes 154 für Covid-Patienten reserviert sind. Gegenwärtig sind es auf Stufe 3a 127 Covid-Intensivbetten.