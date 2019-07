Oberösterreich steht 2020 politisch in der Auslage

Im ersten Halbjahr wird Oberösterreichs Thomas Stelzer den Landeshauptleute-Vorsitz von Niederösterreichs Johanna Mikl-Leitner (beide VP) übernehmen.

Ein zentrales Thema wird ein heikles sein: die Vorbereitung auf den anstehenden Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Auch die Themen Pflege und Stärkung des ländlichen Raums sollen forciert werden.

Fix sind schon das Treffen der Finanzreferenten am 23. und 24. April, die Landeshauptleute-Konferenz am 14. und 15. Mai und das Treffen der Gesundheitsreferenten am 28. und 29. Mai.

China, Kanada, Südafrika

Im September steht dann die Konferenz der "Allianz der Powerregionen" an. Die Regierungschefs von Bayern (Deutschland), Georgia (USA), Québec (Kanada), São Paulo (Brasilien), Shandong (China) und Westkap (Südafrika) kommen nach Oberösterreich. Die sieben Regionen haben sich 2002 zusammengeschlossen, um über Strategien für eine nachhaltigere Welt zu beraten. Alle zwei Jahre wird konferiert. Im Jahr 2018 war Québec Gastgeber, Stelzer wurde dort kurzfristig von Landesrätin Christine Haberlander (VP) vertreten.

"Nächstes Jahr wird Oberösterreich national und international besonders in der Auslage stehen", sagt Stelzer. Das sei eine "Möglichkeit, unseren starken Standort ins Rampenlicht zu rücken".

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at