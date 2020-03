"Oberösterreich setzt die Maßnahmen eins zu eins um"

Mit Stand gestern waren in Oberösterreich 28 Personen positiv auf das Coronavirus (Covid-19) getestet worden. Diesen gehe es den Umständen entsprechend gut, zwei seien im Krankenhaus, die übrigen zu Hause in Quarantäne, erklärte Landessanitätsdirektor Georg Palmisano. Täglich werden im Kepler-Uniklinikum (KUK) und den Krankenhäusern Ried und Grieskirchen 30 bis 40 Testungen durchgeführt. Eine Ausweitung ist derzeit nicht geplant. Bisher wurden rund 400 Personen getestet.

"Maßnahmen sind passend"

Die nun per Erlass vorgegebenen Maßnahmen seien "passend" und würden zeigen, wie wichtig es sei, diese rechtzeitig zu treffen, sagte Palmisano. Noch viel wichtiger seien Eigenverantwortung und das Bewusstsein, was man selbst beitragen kann, sagte Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP). Die Krankheitsverläufe bei jungen Menschen seien zwar weniger schwer, die Ansteckungsgefahr ist aber nicht weniger gering: "Wenn ich in Sorge bin, dass ich mich anstecken könnte, oder dass ich jemanden anstecke, dann bleibe ich zu Hause."

Oberösterreich setze die von der Bundesregierung festgesetzten Maßnahmen eins zu eins um, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP): "Wir vertrauen darauf, dass es uns so gelingen kann, das Virus gut einzudämmen." Man sei vorbereitet, aber die Maßnahmen hätten weitreichende Konsequenzen: "Auch in den landeseigenen Betrieben sind wir gefordert." So würde man auch Heimarbeit anbieten, "immer unter der Prämisse, dass der Betrieb gewährleistet sein muss".

Die Krankenhäuser sind vorbereitet, versicherte Ferdinand Waldenberger, Ärztlicher Direktor des KUK: "Alles ist sehr gut koordiniert, auch der logistische Ablauf ist gesichert." Bisher gebe es auch keine Notwendigkeit, Operationen zu verschieben oder in Sorge über fehlende Materialien zu geraten. Um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, sei aber auch die Mitarbeit der Menschen gefordert, sagte Waldenberger: "Bitte stürmen Sie nicht unkoordiniert in Arztpraxen oder Ambulanzen." Bei Fragen oder möglichen Symptomen sei die Gesundheitshotline 1450 erste Anlaufstelle.

Sollten die Kapazitäten in den Krankenhäusern ausgeschöpft sein, gebe es Erweiterungspläne. "Aber bisher haben wir ganz normalen Routinebetrieb", sagte Palmisano. Panik sei ohnehin nicht angebracht, betonte Petra Apfalter, Leiterin des Instituts für Hygiene, Mikrobiologie und Tropenmedizin im Ordensklinikum Linz: "Das Um und Auf ist es, die Hände mit Seife zu waschen."

Video: Die Auswirkungen auf Oberösterreich im Detail

Corona: Absage-Auswirkungen in OÖ Die Auswirkungen der Bundesregierung anlässlich der Corona-Schutzmaßnahmen treffen auch viele Veranstaltungen in OÖ wie am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Linzer Landhaus bekanntgegeben worden ist.

Einheitliche Vorgaben gefordert

Zum Thema Schulschließungen verwies Haberlander auf das Bildungsministerium: "Wir brauchen einheitliche Vorgaben." Entscheidend sei die Betreuungsfrage, denn: "Man muss sicherstellen, dass die Kinder dann nicht von älteren Menschen, also den Großeltern, betreut werden."

Nicht betroffen von der notwendigen Absage bei 500 bzw. 100 Personen sind Privatfeiern, aber auch Thermen oder Einkaufszentren. "Da geht es explizit nur um angemeldete Veranstaltungen nach dem Veranstaltungsgesetz", sagte Stelzer.

Heute trifft sich der Landeshauptmann mit Vertretern aller Parteien, um zu besprechen, wie sich die Maßnahmen auch auf die Arbeit der einzelnen Ressorts auswirken werden. (eiba)

