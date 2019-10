Oberösterreich setzt als zweites Bundesland neue Sozialhilfe um

Die Regierungspartner verteidigten das Gesetz im Vorfeld, Kritik kam von SPÖ und Grünen. Andere Länder wollen vor der Umsetzung eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes über eine Verfassungsbeschwerde der SPÖ-Bundesräte abwarten. Die Bundesländer haben bis Ende des Jahres Zeit, das mit 1. Juni in Kraft getretene Bundesgesetz umzusetzen, das die bisherige Mindestsicherung neu regelt. In Oberösterreich soll es ab Jahresanfang gelten.

Einschnitte für Familien mit mehreren Kindern

Die monatliche Sozialhilfe wird damit künftig in der Höhe des Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes gewährt, das sind 885,47 Euro für 2019. Für Paare sind es zwei Mal 70 Prozent des Richtsatzes, das sind derzeit 1.239,66 Euro. Für Familien mit mehreren Kindern bringt die Neuregelung Einschnitte durch eine Staffelung pro Kind. Für Menschen mit Behinderung ist ein Bonus von 18 Prozent (159,39 Euro) vorgesehen, an Alleinerziehende gibt es Zuschläge. Leben mehrere Sozialhilfebezieher in einer Wohngemeinschaft, so ist eine Deckelung von 175 Prozent des Ausgleichszulagenrichtsatzes (1.549,57 Euro) vorgesehen, ausgenommen Kinder, Menschen mit Behinderung und dauerhaft erwerbsunfähige Bezieher.

ÖVP und FPÖ sprechen von mehr "sozialer Gerechtigkeit"

Die Sozialhilfe stelle soziale Treffsicherheit und Gerechtigkeit für arbeitende Menschen ebenso sicher wie die langfristige Finanzierbarkeit, zeigten sich ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer und FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr zufrieden. Mit der neuen Sozialhilfe werde "der Weg der sozialen Gerechtigkeit vollendet, der in Oberösterreich mit der Reform der Mindestsicherung begonnen hat".

Grüne und SPÖ kritisieren Kürzungen bei ohnehin Schwachen

Weniger positiv sehen SPÖ und Grüne das Gesetz: SPÖ-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer kritisierte, neben einer "generellen Kürzung der monatlichen Leistungen wird vor allem die Unterstützung für Kinder massiv reduziert. Menschen mit geringen Qualifikationen werden nochmal 300 Euro von der ohnehin geringeren Unterstützung weggenommen." Damit würden Armut und soziale Probleme verschärft, so Gerstorfer, die zudem "aufgrund der Lückenhaftigkeit des Grundsatzgesetzes" Härtefälle erwartet.

"Dieses Gesetz bringt den Betroffenen Almosen aber keine echte Unterstützung, um aus schwierigen Lebenslagen herauszukommen. Es entspricht nicht den Anforderungen eines effektiven sozialen Netzes, das die Existenz der Betroffenen sichert und ihnen wieder auf die Beine hilft", zeigte sich der Grüne Landessprecher Stefan Kaineder in einer Pressemitteilung empört. Seine Partei wäre dafür gewesen, das VfGH-Urteil abzuwarten, um für Rechtssicherheit zu sorgen. "Das haben ÖVP und FPÖ mit ihrem Vorpreschen verhindert", so Kaineder.