Oberösterreich rüstet sich für Flüchtlingsaufnahme

Erste Gespräche mit Blaulicht- und Hilfsorganisationen würden laufen. Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hatte am Donnerstag als aktueller Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz bereits die Bereitschaft der Bundesländer betont, Flüchtlinge aufzunehmen. "Natürlich werden wir im Fall der Fälle Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die wie wir Europäerinnen und Europäer sind, Schutz und Hilfe bieten", so LH Thomas Stelzer und Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) in einer Aussendung. Prognosen über Fluchtbewegungen seien aktuell schwierig, aber "wir tragen selbstverständlich alle Maßnahmen der EU und des Bundes" mit.