"Oberösterreich-Modell für Skikurse"

"Aus Sicht des Familienreferats" habe er das Regierungsprogramm analysiert, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP). Einiges sei "inhaltlich zu begrüßen", wie die geplante Senkung der Lohnsteuer-Stufen und die Erhöhung des Familienbonus. Und dass an den Schulen Sporttage und in der Sekundarstufe I und II zwei Sportwochen, davon eine für den Wintersport, eingeführt werden sollen. "Ja zur Wiedereinführung der verpflichtenden Wintersportwoche", sagt Haimbuchner, wobei seiner Meinung nach "Oberösterreich als Modell" dienen könne.

Für die Pflichtschulen fördert das Land seit 2009 die Skikurse in oberösterreichischen Skigebieten mit für die Kinder kostenlosen Liftkarten. Für die Landes-Beihilfen zu Schulveranstaltungen wurden die Einkommensgrenzen vor zwei Jahren um 20 Prozent erhöht, der Effekt, so Haimbuchner: die Teilnahme an Wochen-Skikursen stieg um fast 50 Prozent. Der Budgetaufwand in Oberösterreich liegt insgesamt bei rund 700.000 Euro. Im Bund, der für höhere Schulen zuständig ist, seien Förderungen und Förderbedingungen "nicht durchschaubar, eine Zumutung für Eltern", kritisiert Haimbuchner. Eine Regelung ähnlich der oberösterreichischen würde das Budget nur mit "einigen Millionen Euro" belasten.

Wenig hält Haimbuchner davon, dass laut Regierungsprogramm die Einrichtung von Fonds für Schulveranstaltungen zur Unterstützung "benachteiligter Standorte" bei den Bildungsdirektionen "geprüft" werden soll. Das sei eine Förderung für Tourismusstandorte, nicht der Familien.

Dass der Mutter-Kind-Pass zu einem Eltern-Kind-Pass bis zum 18. Lebensjahr weiterentwickelt werden soll, sei eine "langjährige Forderung der Familienreferenten-Konferenz". (bock)

