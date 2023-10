Oberösterreich legt einen Pflegetechnologiefonds auf

Für 2024 stehen in zwei Fördercalls zwei Millionen Euro zur Verfügung.

Gefördert werden Kooperationspartnerschaften zwischen sozialen Trägern und Pflegeeinrichtungen auf der einen sowie Wirtschaft und Forschung auf der anderen Seite. Für 2024 stehen in zwei Fördercalls zwei Millionen Euro zur Verfügung. Ab Jahreswechsel kann man Projekte einreichen, es gibt sechs Kategorien - technische Assistenz, Robotik, Virtual/Augmented Reality, sensorische Überwachung, Smart Home/Living, kognitive Aktivierung und Unterstützung sowie digitale Datenverarbeitung -, wurde in einer Pressekonferenz am Freitag bekanntgegeben.

Gefördert wird auch der Ankauf bereits existierender Pflegetechnologie mit bis zu 50.000 Euro je Projekt, ansonsten gibt es bis zu 150.000 Euro pro Projekt bzw. 300.000 Euro für die Entwicklung neuer Lösungen, wenn mindestens zwei regionale Träger beteiligt sind. Ein Fachbeirat unter dem Vorsitz von JKU-Rektor Stefan Koch bewertet die Projekte.

