Oberösterreich kann 1000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen

Gemeinsam mit dem Koalitionspartner im Land, der FPÖ, will die Landes-ÖVP im Landtag eine gemeinsame Erklärung aller Parteien zur Unterstützung der Ukraine bzw. zur „Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung“ lancieren: „Wir wollen ein klares Zeichen aller politischen Kräfte setzen, dass Krieg und das dadurch ausgelöste Leid im Europa des 21. Jahrhunderts keinen Platz haben“, nahmen die Klubchefs der Koalitionsparteien, Christian Dörfel (VP) und Herwig Mahr (FP), Stellung.

Beide betonten, dass Oberösterreich auch humanitäre Hilfe leisten werde: „Wir tragen für unsere europäischen Nachbarn eine besondere Verantwortung. Daher unterstützen wir die Bemühungen, so schnell wie möglich Unterbringungen für Menschen zu finden, die auf der Flucht aus der Ukraine sind“, so Dörfel und Mahr.

Kickl: Österreich soll mit Gütern helfen

Auch aus anderen FPÖ-Landesparteien, etwa aus Tirol und Salzburg, kam das klare Bekenntnis, Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich aufzunehmen. Im Gegensatz dazu ließ FPÖ-Bundeschef Herbert Kickl per Aussendung wissen, dass ukrainische Flüchtlinge in deren Nachbarländern aufgenommen werden sollten, Österreich solle vor allem Hilfsgüter in die Regionen liefern. Sein Vorgänger als FPÖ-Chef, der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer, sah das anders: Er begrüße es, wenn Österreich bereit sei, „Menschen aufzunehmen, zu versorgen und zu schützen“, schrieb er auf Twitter.

Bundesheer, Polizei, Rotes Kreuz, Arbeitersamariterbund, Freiwillige Feuerwehr sowie Caritas und Volkshilfe berieten mit LH Thomas Stelzer und Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) in einer Videokonferenz, wie man die Aufnahme von Flüchtlingen am besten koordiniert. Kurzfristig könne das Rote Kreuz für 1.000 Personen ein Notschlafquartier einrichten, weitere Kapazitäten könnten im Bedarfsfall zudem vom Arbeitersamariterbund zur Verfügung gestellt werden. Das Land prüfe nun diverse Standorte und landeseigene Immobilien auf deren Eignung, hieß es im Anschluss an die Konferenz in einer Aussendung.

Von dem Notschlafquartier sollen die Flüchtlinge dann in Quartiere vermittelt werden, 500 stünden derzeit zur Verfügung. Neben der Unterbringung in organisierten Quartieren haben laut Hattmansdorfer aber auch zahlreiche Oberösterreicher bereits erklärt, Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Private Unterkünfte unter der Telefonnummer 0732 7720/16 200 oder unter der E-Mail nachbarschaftshilfe@ooe.gv.at gemeldet werden.