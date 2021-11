"Wir haben keinen Spielraum mehr", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) in der gestrigen Landtagssitzung und kündigte an, dass Oberösterreich und Salzburg ab Montag in den Lockdown gehen werden. Die beiden Bundesländer gehen im Gleichklang vor, sagte der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP): "Die jüngste Entwicklung hat uns keine Wahl gelassen." Man gehe voran, betonte Stelzer, der nicht davon ausgeht, dass heute ein bundesweiter Lockdown verkündet wird.