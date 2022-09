Oberösterreich erweitert Impfangebot gegen Affenpocken

Ab sofort steht die vorbeugende Impfung auch Menschen mit individuellem Risikoverhalten zur Verfügung, teilte Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) in einer Presseaussendung mit.

Laut Impfempfehlung des nationalen Impfgremiums ist für Personen, die einen engen Kontakt zu Personen mit bestätigter Affenpockenerkrankung hatten, eine Impfung innerhalb von vier Tagen bis maximal 14 Tage nach Kontakt möglich. In jedem Bundesland gibt es eine zentrale Stelle für die Impfung, in Oberösterreich ist dies die Klinik für Dermatologie am Kepler Universitätsklinikum in Linz.

Neuerdings ist nun auch eine vorbeugende Impfung für Menschen möglich, die ein besonders hohes Risiko haben, mit an Affenpocken erkrankten Personen und dem Virus selbst in Kontakt zu kommen. Ebenso neu ist in Oberösterreich ein Impfangebot für Personen mit individuellem Risikoverhalten. Dies sind z. B. Personen mit häufig wechselnden sexuellen Kontakten.

Ab sofort steht ein Impfangebot an der Klinik für Dermatologie/Hautklinik des KUK sowie an der Ambulanz des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie des Klinikums Wels-Grieskirchen in Wels zur Verfügung. An beiden Stellen wird einmal wöchentlich geimpft. Eine telefonische Voranmeldung in der Hautambulanz KUK ist unbedingt erforderlich, um den Impfstoff optimal einsetzen zu können und Impfstoffverwurf zu vermeiden. Die ersten 30 Impfdosen für Risikopersonen wurden bereits verabreicht. Die Information über das Impfangebot erfolgt in Zusammenarbeit mit der Aidshilfe OÖ sowie der Homosexuelleninitiative HOSI.

Krankenhäuser erheben Bedarf

Für Gesundheitspersonal, das einem sehr hohen Expositionsrisiko durch an Affenpocken erkrankten Personen bzw. Affenpockenviren ausgesetzt ist, ist die Impfung ein freiwilliges Angebot und dient dem Eigenschutz der Betroffenen. Derzeit erheben alle Krankenhäuser in Oberösterreich den konkreten Bedarf. Aufgrund der komplexen Transport- und Organisationserfordernisse wird die Impfung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Häuser in einzelnen Kliniken zentral verabreicht werden.

Das Personal in Labors, das direkt mit Affenpockenproben arbeitet, wurde gemäß Erlass des Bundes bereits im Vorfeld erhoben und hat separat ein Impfangebot erhalten.