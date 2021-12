Während andere Bundesländer am Sonntag ganz oder teilweise aufsperren, bleibt Oberösterreich länger im Lockdown. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bekräftigte das nach dem Gipfel in Wien. Er wollte gestern noch nicht sagen, ob Oberösterreich am Freitag, 17. Dezember, oder Samstag, 18. Dezember, öffnet. Heute findet zu allen Details eine Beratungsrunde mit Städte-, Gemeindebund, Sozialpartnern und Experten statt.