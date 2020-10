Oberösterreich bestellt bis zu 4000 Corona-Tests pro Tag

Rund 1,6 Millionen Corona-Tests wurden seit Ausbruch der Pandemie in Österreich durchgeführt. Um sich genug Kapazitäten für Herbst und Winter zu sichern, haben Bund und Länder eine Großbestellung für diese PCR-Tests (Materialien und Laboranalysen) aufgegeben. Bis zu 445 Millionen Euro könnte der Staat dafür ausgeben, wie aus der aktuellen Ausschreibung der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) hervorgeht. Die Marktpreise variieren. Aktuell würden 445 Millionen Euro in etwa fünf Millionen Corona-Tests bedeuten. Bis 12. Oktober können Anbieter, darunter in der Regel viele private Firmen und Labore, ihre Angebote abgeben.

Das Gesundheitsministerium teilt mit, dass die Entscheidung über die Vorgangsweise bei der Bestellung gemeinsam mit allen Bundesländern getroffen worden sei. Die BBG hat bei allen öffentlichen Auftraggebern, im Wesentlichen Ministerien und Länder, abgefragt, wie groß der Bedarf ist. Allein Oberösterreich hat für die nächsten Monate bis zu 4000 Tests pro Tag angegeben. In den vergangenen Wochen wurden in Oberösterreich zwischen 1000 und 2000 Personen pro Tag getestet.

Der maximale Auftragswert von 445 Millionen Euro "bezieht sich auf die Laufzeit von einem Jahr inklusive der Option auf ein zweites Jahr", erklärt BBG-Marketingleiter Stefan Wurm. Die BBG schließt für diesen Zeitraum eine Rahmenvereinbarung mit den Anbietern ab. Bund und Länder können dann die bestellten Tests abrufen, müssen aber nicht. Wie viel letztlich gekauft wird, hängt von Teststrategie und Verlauf der Pandemie ab.

Ärztekammer vs. Ministerium

Die BBG wolle eine weitere Grundlage dafür schaffen, dass im Anlassfall von öffentlichen Auftraggebern unter vorab definierten Bedingungen und ohne neuerliche Durchführung eines Vergabeverfahrens Tests beschafft werden können, so Wurm.

Kritik an der großen Bestellmenge und der Teststrategie in Österreich kommt von Medizinern. Oberösterreichs Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser sagt, viel von dem Geld könnte man "sinnvoller einsetzen. Etwa dafür, Risikogruppen und Pflegeheime vor Virusinfektionen wie Corona und der Grippe zu schützen." Es sei notwendig, die Entscheidung, wer getestet wird, wieder ausschließlich in die Hände von Ärzten zu legen und die Tests auf symptomatische Fälle zu beschränken. Ansonsten drohten sehr viele Quarantäne-Bescheide, was für die Wirtschaft und letztlich auch wieder für das Gesundheitssystem nachteilig sei.

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, es sei nicht nachvollziehbar, wenn ein Ärztekammer-Präsident vor dem herausfordernden Winter sage, es solle weniger getestet werden. In der ersten Corona-Hochphase war der Druck groß gewesen, mehr zu testen, um asymptomatische Fälle zu finden, die andere Personen anstecken.

Für die Mikrobiologin Petra Apfalter vom Ordensklinikum Linz ist der Bestellvorgang mit Steuergeld in dieser Dimension "unverständlich". Infektionsmedizinisch sei das nicht notwendig, man werde das Virus mit so viel Testen nicht ausrotten. Man habe dazugelernt. Nicht jeder, der positiv getestet werde, sei krank oder ansteckend, wiederholt auch sie ihre Forderung, nicht zu viel zu testen.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at