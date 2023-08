Oberösterreich: Abwanderung junger Erwachsener flacht ab 

Junge Erwachsene an der Linzer Donaulände (Symbolbild)

Das Problem plagt Oberösterreich schon Jahrzehnte: In der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen gehen dem Land Jahr für Jahr Einwohner verloren. Das liegt unter anderem auch daran, dass viele junge Erwachsene zum Studium in ein anderes Bundesland umziehen. Immerhin: Die Abwanderung junger Erwachsener aus Oberösterreich hat sich in den vergangenen zehn Jahren abgeflacht, wie Daten der Statistik Austria zeigen. Demnach haben 2012 noch mehr als 2700 junge Oberösterreicherinnen und