Oberösterreich: 321.000 Geimpfte

Bei diesem gab es am Wochenende eine markante Zahl: Mehr als zwei Millionen Menschen in Österreich haben zumindest die erste Teilimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Die älteren Bevölkerungsgruppen ab 75 sind zu 70 Prozent zumindest einmal geimpft, jene ab 65 zu 52 Prozent. Je mehr Menschen sich impfen ließen, desto eher werde sich die Lage auf den Intensivstationen entspannen und weitere kontrollierte Öffnungsschritte seien möglich, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne).

Man müsse "den Menschen eine Perspektive geben", bekräftigte nach Landeshauptmann Thomas Stelzer dessen Stellvertreterin Christine Haberlander (beide VP) die Oberösterreich-Forderung: Sobald alle über 50 ein "Impfangebot" erhalten haben, müssten einheitlich in ganz Österreich die Impfungen "für alle geöffnet" werden. "Jetzt ist es notwendig, ein Signal zu geben, dass alle, die sich impfen lassen wollen, dies auch in absehbarer Zeit können."

Bis dahin appelliert Haberlander an alle ab 50, sich schon für die Impfung registrieren zu lassen. 321.000 Personen in Oberösterreich wurden bereits zumindest einmal geimpft, im Mai sei die Gruppe der 50- bis 65-Jährigen an der Reihe.

Tests an Schulen

Für den Präsenzunterricht an allen Schulen ab 17. Mai präzisierte Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) am Wochenende die Bedingungen. An den Schulen wird weiter Maskenpflicht herrschen, Singen und Sport werden nur im Freien erlaubt sein. Die Schüler sollen drei Mal in der Woche auf Corona getestet werden.

Oberösterreich wird zudem einen "Pilotversuch" starten, gab Haberlander bekannt. Zusätzlich werden PCR-Gurgeltests eingesetzt, dann, wenn bei den "Nasenbohrer-Tests" gehäuft positive Fälle auftreten. Dann wird ein mobiles Testteam des Roten Kreuzes an die Schule geschickt und die ganze Klasse PCR-getestet.

Infektionen: Vorarlberg mit höchstem Anstieg

Für Österreich wies die AGES am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche) von 182,2 aus. In Oberösterreich betrug sie 192,9.

Die Reihung der „besten“ und „schlechtesten“ Länder hat sich gegenüber Mitte März umgekehrt. Vorarlberg, wo am 15. März Öffnungsschritte vorgezogen worden waren, weist mittlerweile mit 240,2 die höchste Inzidenz auf. Auch die Infektionszahlen steigen im Ländle markant, am Sonntag waren es 166 Neuinfektionen. Das Burgenland hat mit 99,9 nun die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesländer-Vergleich.

Bei der Belegung der Intensivstationen hat Vorarlberg mit 1,8 pro 100.000 Einwohner allerdings noch den besten Wert.