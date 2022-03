Nur noch 19 Impfstraßen

Die Zahl der Corona-Impfungen stagniert weiter auf niedrigem Niveau: In der vergangenen Woche wurden in Österreich nur rund 3300 Impfungen verabreicht. Auch in Oberösterreich wird die Zahl der Impfstraßen ab April "dem Bedarf entsprechend angepasst", also von 31 auf 19 reduziert. In jedem Bezirk stehe damit eine und in Linz zwei öffentliche Impfstraßen mit neuen Öffnungszeiten zur Verfügung, informierte das Land am Sonntag. An den Standorten kann man sich ohne Anmeldung mit den Impfstoffen von Moderna, Novavax, Janssen und Pfizer impfen lassen. Ab April gebe es an allen öffentlichen Impfstandorten die Möglichkeit für persönliche Arztgespräche, "um das Informationsangebot für die Bevölkerung noch zielgerichteter auf die persönlichen Bedürfnisse auszurichten", so Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander (VP).

ZIB 1: Die Impfbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher hat diese Woche einen absoluten Tiefpunkt erreicht.

Besucher von Alten- und Pflegeheimen sollen ab April direkt im Heim einen kostenlosen Antigen-Test machen dürfen, bevor sie eingelassen werden – sofern das Heim nicht wegen eines "aktuellen Infektionsereignisses" für Besucher gesperrt ist. Ab April stehen, wie berichtet, ansonsten jeder in Österreich lebenden Person je fünf PCR- und Antigen-Tests pro Monat zu.