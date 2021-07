Nicht nur für die Erstimpfung, sondern auch für die Folgeimpfung kann der Termin selbst gebucht werden, hieß es in einer Aussendung von LH-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) am Freitag.

Bisher war der Folgetermin direkt bei der Erstimpfung vereinbart worden, was auf Wunsch der Geimpften auch weiterhin möglich sein soll. Aber nunmehr kann der Zweittermin auch selbst auf ooe-impft.at gebucht werden, wenn die Erstimpfung erfolgt ist. Bereits bestehende Zweittermin bleiben aufrecht. Im Fall einer Verhinderung aus wichtigen Gründen - beispielsweise Krankheit - kann jedoch künftig auch eine Umbuchung selbst vorgenommen werden. Dies ist unter Berücksichtigung des empfohlenen Impfintervalls möglich nachdem der bestehende Termin storniert wurde. Der Krisenstab appelliert jedoch an alle, bestehende Termine möglichst wie vereinbart wahrzunehmen.

Haberlander will mit der flexibleren Buchungsmöglichkeit die Durchimpfungsrate weiter steigern. In der zu Ende gehenden Woche waren auch niederschwellige Angebote in Form von Pop-Up-Impfstraßen gestartet und sehr gut angenommen worden.

Das Land informierte zudem über folgende Anpassungen aufgrund neuer Vorgaben des Nationalen Impfgremiums: