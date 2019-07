NR-Wahl: Landes-SPÖ kürte Alois Stöger zum Spitzenkandidaten

Beide waren schon vor zwei Jahren die Zugpferde der oberösterreichischen Roten. Auch unter den Wahlkreiskandidaten gab es auf den ersten Listenplätzen keine Neuerungen gegenüber 2017.

Die Wahlkreis-Liste Linz und Umgebung wird von Dietmar Keck, gefolgt von Hermann Krist, angeführt, jene des Wahlkreises Innviertel von Gabriele Knauseder und Christin Meingassner. Im Hausruckviertel kandidiert an erster Stelle Petra Wimmer, gefolgt von Doris Margreiter, im Traunviertel Markus Vogl vor Elisabeth Feichtinger und für den Wahlkreis Mühlviertel tritt Sabine Schatz an vorderster Stelle an, Nummer zwei ist Bundesland-Spitzenkandidat Alois Stöger.

Rendi-Wagner kritisiert ÖVP

Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner schwor zu Beginn des Landesparteirats die Delegierten auf den Wahlkampf ein und kritisierte die ÖVP. Diese habe nach wie vor die Absicht, Türkis-Blau fortzusetzen, "sie plakatieren ja: 'Weg fortsetzen'". Sie halte aber fest, dass die SPÖ "keine Koalition mit der FPÖ" eingehen werde, "egal wen sie von der politischen Bildfläche entfernen". Rendi-Wagner kündigte an, als erste soziale Maßnahme die Jobaktion 20.000 wieder einzuführen, "wenn wir in der Regierung sind - und ich schwöre euch, wir werden in der Regierung sein". Mehr dazu in OÖN-TV: SPÖ-Chefin Rendi-Wagner zu Gast im Newsroom

Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer und Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer skizzierten den Fahrplan für den Wahlkampf: U.a will man mit 100 Veranstaltungen im Townhall-Format die Botschaften an den Mann bringen. Der Endspurt werde am 26. September in Linz eingeläutet, bevor tags darauf der Wahlkampf in Linz in Finale gehe.