Noch viel Sand im Getriebe der Landes-SPÖ

Vergangene Woche war für die Landes-SPÖ zwei Mal Großeinsatz: Zuerst am 1. Mai nach zwei Jahren Pause wieder Mai-Aufmärsche wie vor der Pandemie – bei der größten SPÖ-Veranstaltung auf dem Linzer Hauptplatz hielt der designierte Parteichef Michael Lindner die Hauptrede.

Zwei Tage später wurde der sozialdemokratische Gewerkschafter und AK-Präsident Andreas Stangl in der Leondinger Kürnberghalle zum ÖGB-Landesvorsitzenden gewählt, als Nachfolger von Johann Kalliauer. Auch das ist für die Landes-SPÖ eine Schlüsselveranstaltung, weil die Gewerkschaft traditionell rot geprägt und eine ihrer tragenden Säulen ist. Dennoch ist gerade bei der Wahl Stangls deutlich geworden, dass in der Partei strukturell noch einiges an Sand im Getriebe ist. Sowohl Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) als auch Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) nutzten die Wahl Stangls, um nicht nur ihm, sondern auch dessen Vorgänger Kalliauer ausführlich zu danken und die Leistungen der beiden Gewerkschafter in umfassenden Presseerklärungen zu würdigen – allen Parteigrenzen zum Trotz.

"Das ist schiefgegangen"

Und die Landes-SPÖ? Bis in die frühen Abendstunden kein offizielles Statement, was schließlich auch in Kreisen rund um Stangl Irritationen auslöste. Erst gegen 18.30 Uhr kam dann eine offenbar eilig zusammenformulierte SP-Aussendung an die Öffentlichkeit, vier Sätze dünn, oberflächlich.

Johann Kalliauer, zuvor immerhin 18 Jahre ÖGB-Landesvorsitzender und 2016 in einer absoluten Krisensituation der Landes-SPÖ Interims-Parteichef, wurde mit keinem Wort erwähnt. Normalerweise gilt so eine Reaktion als Affront. Lindner weiß um die unglückliche Optik. "Das ist schiefgegangen, es war ein Kommunikationsproblem, da haben wir noch Aufholbedarf", sagt der designierte SP-Landeschef. Er habe das schon mit Landesgeschäftsführer Florian Koppler besprochen, sagte Lindner.

Auffällig war, dass von der Landes-SPÖ auch nach der Mai-Feier auf dem Linzer Hauptplatz keine eigene Presseaussendung mit den wichtigsten Aussagen Lindners verschickt wurde – was absolut ungewöhnlich ist. Auch digital wurde die Rede Lindners – immerhin seine erste als Parteichef auf einer Mai-Feier – nirgendwo eingebettet. "Wir wissen, dass wir da besser werden müssen", sagt Lindner.