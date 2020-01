Niederösterreich an Oberösterreich: Staffelübergabe in Linz

Für Thomas Stelzer (VP) ist es eine Premiere: Erstmals hat er den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz inne. Im halbjährigen Turnus lösen die Länderchefs einander in dieser Funktion ab. Gestern Mittag übernahm Stelzer bei einer symbolischen Staffelübergabe den Vorsitz von Niederösterreichs Landeshauptfrau und Parteikollegin Johanna Mikl-Leitner.

Mit der neuen Bundesregierung wolle man konstruktive Lösungen erreichen, sagten beide. Wobei Erleichterung durchklang: "Die Wahlen sind vorbei, wir sind froh, dass man die Arbeit wieder in den Mittelpunkt stellen kann", blickte Mikl-Leitner auf ihr "turbulentes" Vorsitz-Halbjahr zurück. Und für Stelzer habe sich gezeigt, "dass es einen Anker der Stabilität gibt, das sind die Länder". Ein "ganz großes Thema" werde in den nächsten sechs Monaten die Pflege sein, kündigte er an: Er wolle "sofort in die Gespräche einsteigen", wie in Zukunft Pflege "gemeinsam organisiert" und finanziert wird.

Mit Rudi Anschober (Grüne) als Sozialminister hat Stelzer dabei jedenfalls einen alten Bekannten als Gegenüber. Im Regierungsprogramm erwähnt, stehe eine Pflegeversicherung im Raum. Darüber wolle er wie über andere Finanzierungsmodelle "vorurteilsfrei" diskutieren, sagte Stelzer: "Ein Evangelium ist die Pflegeversicherung nicht." Eine Erhöhung der Lohnnebenkosten lehne er ab, es gehe um die Ablösung von "Provisorien" durch ein zukunftsfähiges System.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien "nicht mehr ganz so einfach", so Stelzer, es müsse auch darum gehen, Wirtschaft und Arbeitsplätze in den Regionen zu sichern. Mikl-Leitner verwies ebenfalls auf Punkte im Regierungsprogramm, die Anliegen der Länder seien und die dringlich angegangen werden müssten, wie eine Absicherung der medizinischen Versorgung in den Regionen und Maßnahmen gegen den drohenden Ärztemangel. Kompetenzbereinigung und Digitalisierung, Stichwort Breitbandausbau, seien weitere Schwerpunkte der Landeshauptleutekonferenz.

Vorsitz auch im Bundesrat

Zu einem Wechsel kommt es auch im Bundesrat. Der Linzer Gastronom Robert Seeber (VP) übernimmt für das nächste halbe Jahr die Bundesratspräsidentschaft vom Niederösterreicher Karl Bader (VP). Als "Mann der Wirtschaft" sei ihm die Standortpolitik in den Regionen ein Anliegen, sagte Seeber. Im Mai plane er eine parlamentarische Enquete zum Thema Wirtschafts- und Standortpolitik in Wien. (bock)

Vorsitz-Zeitplan

Der nächste Termin des Vorsitz-Halbjahres ist der 12. Februar mit dem Empfang in der Hofburg, am 13. Februar hält Stelzer seine Rede vor dem Bundesrat. Am 24. April tagen die Länder-Finanzreferenten (Vorsitz: Stelzer) in Linz, für 15. Mai ist ebenfalls in Linz die Tagung der Landeshauptleute-Konferenz terminisiert. Am 29. Mai tagen die Gesundheitsreferenten in Traunkirchen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.