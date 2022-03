"Nie wieder Krieg": Alle Parteien im Landtag verurteilen russischen Angriff

Die ukrainische Flagge zierte am Donnerstag den Ursulinenhof in Linz, den Sitzungsort des oberösterreichischen Landtags. Alle sechs Landtagsparteien – ÖVP, FPÖ, SPÖ, Grüne, MFG, Neos – verabschiedeten eine Gemeinsame Erklärung, in der es heißt, dass "Nie wieder Krieg" das Ziel eines geeinten Europas sein müsse.

"Der oö. Landtag verurteilt den Angriffskrieg auf die Ukraine durch die Russische Föderation zutiefst und erklärt der Bevölkerung der Ukraine seine uneingeschränkte Solidarität" – so beginnt die Erklärung. Weiters bekennt man sich dazu, "geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufzunehmen sowie ihnen Schutz und Unterkunft zu gewähren". An anderer Stelle wird auch die Neutralität Österreichs betont.

Landtagspräsident Max Hiegelsberger (VP) sagte etwa: "Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine, die ihr Recht auf eine demokratische und freie Entwicklung mit ungeahnter Standhaftigkeit verteidigen und unfassbare Opfer erbringen." FP-Klubchef Herwig Mahr: "Kriegerische Auseinandersetzungen dürfen nicht die Folge fehlgeschlagener Diplomatie sein." "Krieg ist immer die falsche Antwort. Täglich verlieren in der Ukraine hunderte Menschen ihr Leben", betonte SP-Klubvorsitzender Michael Lindner. Von einer "tod- und leidbringenden Invasion eines souveränen Landes, begründet durch abstruse Argumente", sprach Grünen-Klubchef Severin Mayr.

Debatte über Corona, Energie

Neben dem Ukraine-Schulterschluss gab es aber auch kontroverse Debatten im Landtag.

In einer Dringlichen Anfrage wollte die MFG von Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP) wissen, wie man sicherstelle, dass das Kindeswohl nicht durch Corona-Maßnahmen gefährdet werde und warum das Land die Impfung für Minderjährige bewerbe. Haberlander verteidigte die Impfung und sagte unter anderem: "Als Grundlage kommen nur anerkannte medizinische Fachmeinungen in Betracht, nicht Verschwörungsmythen aus YouTube-Videos oder Telegram-Gruppen." Generell warnte sie vor "extremen Strömungen". "Ganz viele" VertreterInnen des Landtags seien schon beschimpft und bedroht worden, bis hin zu sexistischen Angriffen.

Beschlossen wurde von Schwarz-Blau, dass das Land künftig Politikern in Pension, die länger als zehn Jahre Berufspolitiker waren, die Hälfte ihrer Zusatzversicherungsbeiträge zahlt. Was die SP als Privileg kritisiert, wird aus dem VP-Klub als Angleichung an die bestehenden Regelungen von Landesbediensteten verteidigt.

Fixiert haben VP und FP auch ihren Plan, dass am 24. März mit Experten über Entlastungsmaßnahmen für Haushalte wegen der hohen Energiekosten beraten wird. Die SP kritisiert hier Verzögerung, man habe längst Anträge dafür eingebracht. Aus dem FP-Klub heißt es, man freue sich über Anregungen anderer Parteien. (az)

Video: Die steigenden Preise bei Strom und Gas und die allgemeine Teuerung waren am Donnerstag Themen im oberösterreichischen Landtag: