Neues Logo und Impfen: Im Landesdienst rumort es

Ein roter Punkt mit weißem Oberösterreich-Schriftzug – dieses neue Logo des Landes soll im Schriftverkehr, in Aussendungen, Broschüren und im Internet verwendet werden. Dass die Umstellung mitten in der Pandemie durchgezogen wird, wenn man massiv mit dem Krisenmanagement beschäftigt ist und die Finanzen angespannt sind, löst bei vielen Mitarbeitern in der Landesverwaltung Kopfschütteln aus.