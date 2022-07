Neuer Rechnungshof-Chef: "Ich bin von Herzen Prüfer"

Das Stimmverhalten kannte Rudolf Hoscher bereits. Am Montag hatten sich die Landtagsklubobleute einstimmig auf seine Wahl zum Landesrechnungshof-Chef geeinigt.

Und einstimmig fiel auch seine Bestellung gestern im Landtag aus. Für die Kür hätte eine Zwei-Drittel-Mehrheit gereicht. "Das Wichtigste war das Ergebnis. Gerade am Anfang ist es gut, wenn man alle hinter sich hat", sagte Hoscher gestern. "Aber es ist nicht meine Aufgabe, es allen recht zu machen." Er fühle sich als Direktor nur dem Landtag und dem Steuerzahler verpflichtet.

Noch ist der 54-Jährige Manager des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers Österreich. Warum er von der Privatwirtschaft in den öffentlichen Bereich wechselt? "Ich bin von Herzen aus Prüfer."

Ab Jänner 2023 wird Hoscher den Landesrechnungshof leiten und in dieser Funktion dem in Pension gehenden Friedrich Pammer nachfolgen. Bis dahin habe man aber "Gott sei Dank noch viel Zeit", sagte Hoscher. Zeit, um Detailwissen und Einblicke zu sammeln und sich mit seinem Vorgänger auszutauschen. Denn noch fehle ihm der Überblick, sagte Hoscher. "Die Übergabe wird reibungslos funktionieren", versicherte Pammer. Hoscher könne ab sofort an den Planungen mitwirken. "Wir starten im Herbst ja jetzt noch Projekte, die Herr Hoscher später vertreten wird müssen", sagte Pammer.

KI soll Prozesse beschleunigen

Zu seinen thematischen Schwerpunkten als neuer LRH-Direktor wollte Hoscher noch nichts sagen. Er plane aber, "Dinge aus der Privatwirtschaft" auch für den öffentlichen Sektor nutzbar machen zu wollen. Dazu zähle er vor allem Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI), mit dieser könne die Verarbeitung großer Datenmengen vereinfacht und damit der Prüfprozess beschleunigt werden, was auch "dem Steuerzahler einen Mehrwert" verschaffe.

Für den in Wien lebenden Hoscher bedeutet das neue Amt auch eine Rückkehr nach Oberösterreich. In Linz wuchs er auf und ging zur Schule, hier leben auch noch Teile seiner Familie. "Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu meiner Mutter zurückziehe", scherzte er. "Vielleicht für die ersten zwei Wochen, mal schauen, wie es funktioniert."

Im Landtag wurden gestern sowohl dem alten als auch dem neuen Direktor Rosen gestreut. "Mit Rudolf Hoscher haben wir einen ausgezeichneten Fachmann gewinnen können", sagte VP-Klubobmann Christian Dörfel. Der 54-Jährige stehe für "innovative Kontrolle", sagte SP-Klubvorsitzender Michael Lindner. "Frischen Wind" erhofft sich FP-Klubobmann Herwig Mahr. Bei Hoscher sei der Landtag "weiter in guten Händen", sagte Neos-Obmann Felix Eypeltauer. Der neue Direktor werde den "erfolgreichen und konsequenten Weg seines Vorgängers fortsetzen", ist sich Grünen-Klubobmann Severin Mayr sicher. (mis)