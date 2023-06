Neuer Landesamtsdirektor: Thomas Schäffer folgt auf Watzl

Dass die nächste Karrierestation von Thomas Schäffer (44) der Posten des Landesamtsdirektors sein werde, war schon über Jahre die mit allerlei Indizien begründete Vermutung im Landhaus. Nun soll es bald so weit sein. Der Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) wird am kommenden Montag in der Sitzung der Landesregierung Schäffer als Nachfolger von Erich Watzl vorschlagen. Watzl wird im September 65 Jahre alt und geht in Pension. Eine Mehrheit für den entsprechenden Beschluss in der Landesregierung