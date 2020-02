Neuer Landes-Personalchef hatte nur einen Kontrahenten

Sieben Personen hatten sich für den Posten des Personaldirektors beim Land Oberösterreich beworben. Fünf davon erfüllten die fachlichen Voraussetzungen nicht, so stellten sich nur noch zwei der Hearingkommission. Einer davon war ein Kandidat außerhalb des Landesbereichs. Durchgesetzt hat sich der andere Kandidat – Florian Kirchstetter.

Der erst 32-jährige Jurist galt, wie berichtet, als Favorit. Kirchstetter ist derzeit Personalchef des Kepler-Uniklinikums, das zur Gesundheitsholding gehört, an der das Land mehrheitlich beteiligt ist. Zuvor war er in den Büros von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Ex-Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl tätig.

Kirchstetter wird sein Amt als Personaldirektor am 1. Juli antreten. Er folgt Helmut Ilk, der im Jänner überraschend seinen vorzeitigen Abtritt mit 30. Juni bekannt gegeben hatte.

Der Personaldirektor war nicht die einzige hochrangige Personalentscheidung im Landesdienst, die am Dienstag bekannt gegeben wurde. Auch die Leitung der Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit war neu zu besetzen. Durchgesetzt hat sich mit Jakob Hochgerner ebenso der Favorit, in seinem Hearing waren vier Kandidaten. Mit dem 41-jährigen Juristen gibt es auch hier einen Generationswechsel.

"Absolute Vollprofis"

Er wird sein Amt als Gesundheitsdirektor am 1. Dezember antreten und auf Matthias Stöger folgen, der in Pension gehen wird. Hochgerner ist derzeit Büroleiter von Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP) und war früher in den Büros von Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer und Ex-Wirtschaftslandesrat Viktor Sigl tätig.

Er sei überzeugt, dass "absolute Vollprofis ausgewählt wurden, die auch schon viel Erfahrung in den jeweiligen Bereichen sammeln konnten", sagte Stelzer. Kirchstetter war in den politischen Büros für Personalagenden zuständig, Hochgerner für Gesundheitsagenden.

Dem Vernehmen nach haben aber mögliche interne Kandidaten auf eine Bewerbung verzichtet, vor allem beim Personaldirektor, weil sie davon ausgegangen waren, dass ohnehin Kirchstetter zum Zug kommen würde. Auf eine diesbezügliche Frage heißt es aus dem Büro Stelzer, dass das Verfahren völlig objektiv abgelaufen sei und die Begutachtungskommission aus internen und externen Experten zusammengesetzt gewesen sei. Nach den Hearings am Montag hat die Kommission im Objektivierungsverfahren einstimmige Empfehlungen für Kirchstetter und Hochgerner an Personalreferent Stelzer abgegeben. Dieser folgte den Empfehlungen.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at