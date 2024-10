Neue Vizerektoren an der PH OÖ

LINZ. Rund 4000 Studierende besuchen die Pädagogische Hochschule Oberösterreich (PH OÖ), sie ist damit die größte Ausbildungsstätte für angehende Lehrkräfte im Bundesland. Nachdem Walter Vogel als Rektor der PH OÖ für eine zweite Amtsperiode verlängert wurde, präsentierte er vergangene Woche auch das neu aufgestellte Team der Vizerektoren für die kommenden fünf Jahre. Laut Vogel sei man "für die Zukunft bestens aufgestellt", alle Bereiche seien mit Fachexperten besetzt.

Anna Gruber übernimmt die Agenden Lehre, Digitalisierung und Praxisschulen an der PH. Sie bringt dabei internationale Unterrichtserfahrung, unter anderem an der Österreichischen Auslandsschule in der ungarischen Hauptstadt Budapest, mit.

Paul Reinbacher wird für Forschung und Entwicklung zuständig sein. Er hat bereits mehrere Jahre im Rahmen einer Professur an der PH OÖ gearbeitet und dabei das Qualitätsmanagement und Controlling geleitet.

