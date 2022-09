Neue Sicherheitsagenda der OÖVP: Asyl, Blackout, Wirtschaft

Das Bedürfnis nach Sicherheit sei aktuell so hoch wie selten, sagt Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). "Wir können angesichts globaler Krisen nicht die Welt aus den Angeln heben. Aber wir können Menschen Antworten geben und Wege in die Zukunft aufzeigen."

Als "Handlauf für politische Arbeit in einer Zeit voller Unsicherheiten" bezeichnet Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger die 40 Seiten starke Agenda. Die Großthemen umfassen den Schutz des Landes: So soll in Polizei und Bundesheer investiert werden und ein neues Bewusstsein von Zivilschutz und der Absicherung vor Extremwetterlagen und Blackouts geschaffen werden. Weitere Themenpunkte behandeln den Schutz des Arbeits- und Wirtschaftsstandorts, Nachhaltigkeit und den "Schutz des Zusammenlebens". Letzterer beinhaltet nicht nur die Festung des "Wir-Gefühls" in Oberösterreich, sondern auch Schnellverfahren für Asylsuchende. Einzelne Maßnahmen seien bereits in Umsetzung, so Hiegelsberger.