Neue Präsidenten für die Oberlandesgerichte

Am 1. November bekommen die Oberlandesgerichte (OLG) Wien und Linz eine neue Präsidentin bzw. einen neuen Präsidenten, am Dienstag haben diese ihren ersten Arbeitstag.

Wie berichtet, wechselt Katharina Lehmayer von Linz nach Wien und wird Nachfolgerin von Gerhard Jelinek, der in Pension geht. Erich Dietachmair, bisher Präsident des Landesgerichts (LG) Steyr, wird Nachfolger von Lehmayer an der Spitze des OLG Linz. Beide waren nach Hearings vom Personalsenat des Obersten Gerichtshofs und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) vorgeschlagen worden, Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seine Unterschrift im Juni bzw. bei Dietachmair am 18. Oktober gegeben.

Die Position des Präsidenten des Landesgerichts Steyr wurde ausgeschrieben. Die Frist läuft bis 19. November. Als ein Favorit für die Nachfolge von Dietachmair gilt der derzeitige LG-Vizepräsident Christoph Mayer. (az)