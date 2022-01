Neue Digital-Uni wird auf dem JKU-Campus in Linz errichtet

Auch andere Städte in Oberösterreich hatten sich Hoffnungen auf die Ansiedlung der TU für Digitalisierung und digitale Transformation gemacht - nun ist es aber fix: Die Digital-Uni wird in Linz errichtet, am Standort der Johannes Kepler Universität. Die JKU wird damit auch eine wesentliche Rolle beim Aufbau der neuen Hochschule spielen.

Ermöglicht werden soll mit der TU in Linz eine enge Kooperation mit den anderen Hochschulen im Land, mit der Wirtschaft, der Industrie, Nichtregierungsorganisationen und der Kunst.

Dass die TU wie geplant im Herbst 2023 starten kann, hatten Experten zuletzt als "sportlich" bezeichnet. Nach der Vorlage des Berichts der Konzeptgruppe, die seit Mai 2021 daran gearbeitet hat, heißt es nun: Die Uni geht tatsächlich mit dem Studienjahr 2023/24 in Betrieb, der vollständige Studienbetrieb ist aber erst für 2024/25 vorgesehen.

Grundlagen in den ersten drei Semestern

Im Vollausbau sollen 5000 Studenten an der TU lernen. Der Fokus liege auf Internationalität, Frauen und Diversität sowohl bei den Studierenden als auch bei den Lehrenden, heißt es.

Alle Studenten sollen in den ersten drei Semestern gemeinsam die Grundlagen der Digitalisierung erlernen. Darauf aufbauend erfolgt die Spezialisierung in den vier Studienrichtungen "Digital Creativity", "Digital Entrepreneurship", "Digital Systems" und "Digital Engineering".

Vom ersten Tag des Studiums an sollen Studenten in reale Projekte eingebunden werden. Der Campus werde identitätsstiftend sein, daneben soll es je nach Forschungsaktivitäten "Pop-Up-Außenstellen" in und außerhalb von Linz geben, die flexibel eröffnen können, so der Plan. Außerdem wird es "The Hub" als Drehscheibe für den Austausch mit der Bevölkerung, Festivals und "Get Inspired"-Events geben.

Geplant sind flache Hierarchien und ein "Faculty-Modell", mit dem die besten Köpfe gefunden werden sollen. Wissenschafter, externe Experten und Praktiker werden laut den Plänen zeitlich begrenzt oder in einem bestimmten Stundenausmaß für die TU tätig sein. Der Fokus liegt demnach auf der Berufung junger Wissenschafter.

Gesetz bis zum Sommer

Bis Sommer 2022 soll das TU-Errichtungsgesetz in Kraft treten, bis Herbst ein Gründungskonvent mit neun Mitgliedern eingerichtet werden. Auch eine Errichtungsgesellschaft wird gegründet.

"Die TU für Digitalisierung und digitale Transformation in Oberösterreich ist eines der bedeutendsten wissenschaftspolitischen Entwicklungsprojekte der letzten Jahre in Österreich", sagt Bildungsminister Martin Polaschek (VP). Die Umsetzung dieses Projekts sei ein gemeinsamer Kraftakt.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) sagt: "Mit dem visionären Konzept, dem nun fixierten Standort in Linz und dem bald kommenden Errichtungsgesetz nimmt die Technische Universität für Digitalisierung und digitale Transformation konkrete Formen an." Es würden neue Wege in Lehre und Forschung gegangen – mit Praxis vom ersten Tag an, mit interdisziplinärer und internationaler Ausrichtung, "mit der wir auch die klügsten Köpfe aus aller Welt anziehen wollen".

"Unsere neue Technische Universität bietet eine zukunftsorientierte Ausbildung für eine digitale Welt in enger Kooperation mit Industrie und Wirtschaft", sagt Gerhard Eschelbeck, Leiter der wissenschaftlichen Konzeptgruppe und ehemaliger Google-IT-Sicherheitschef.