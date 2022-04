Neos kritisieren Inseratengeschäfte in Oberösterreich

Eine "Parteienfinanzierung durch die Hintertür", die langjährig praktiziert und legal, aber verwerflich sei, sagte Neos-Nationalrat Gerald Loacker. So hätten Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner im Wirtschaftsbund-Magazin oder LH-Stellvertreterin und ÖAAB-Landesobfrau Christine Haberlander im ÖAAB-Mitgliedermagazin "Contact" inseriert. Hinzu kämen Inserate von Unternehmen, an denen das Land Eigentum halte, wie Energie AG oder Hypo OÖ. In der Medientransparenzdatenbank würde diese Inserate nicht aufscheinen, weil der Betrag unter der Meldegrenze von 5000 Euro liege. Die Meldegrenze müsste laut Neos aber ohnehin abgeschafft werden.

Vorwürfe "frei erfunden"

Eine "oberösterreichische Besonderheit" sei das "Volksblatt", eine Tageszeitung, die der ÖVP gehört. In dieser seien im Vorjahr Inserate um 760.000 Euro vom Land und von landeseigenen Unternehmen geschaltet worden. Das Volksblatt inseriere im Gegenzug im Wirtschaftsbund-Magazin und auf Websites von ÖVP-Organisationen. So sei Steuergeld zurück in die Parteikasse geflossen. Der Neos-Klubchef wolle einen Prüfantrag an den Landesrechnungshof stellen.

ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger wies die Vorwürfe zurück. Weder vom Volksblatt noch aus Inseraten in Zielgruppenmagazinen habe es Zahlungen gegeben, die Behauptungen seien "frei erfunden". Das Volksblatt-Inserat im Wirtschaftsbund-Magazin sei kostenlos gewesen, das des Wirtschaftslandesrats habe 3250 Euro gekostet, sagt Wirtschaftsbund-Landesgeschäftsführer Wolfgang Greil. "Da wurde kein Steuergeld herumgeschoben." (mis)