Neos haben neue Geschäftsführerin in Oberösterreich

Mitra Oshidari aus Wels ist seit 1. September Parteimanagerin. Aufgewachsen in Marchtrenk, hat Oshidari 23 Jahre in Wien gelebt. Die Tochter eines Iraners und einer Oberösterreicherin war in Unternehmenskommunikation und Bildungsmanagement tätig.

Oshidari habe mit Berufserfahrung und Vielseitigkeit im Bewerbungsverfahren überzeugt, sagt Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer. Hauptaufgaben werden der Aufbau parteiinterner Strukturen in Bezirken und Gemeinden sowie Öffentlichkeitsarbeit sein. "Auch abseits des Ballungsraums haben wir Potenzial, wir müssen es aber noch stärker heben", sagt Eypeltauer. 2021 soll der Einzug in den Landtag mit Klubstärke gelingen.

Der "differenzierte Zugang" der Neos zu politischen Themen samt "neuer Denkansätze" und Lösungsvorschläge seien für sie entscheidend gewesen, sagt die 48-Jährige, deren Bruder Babek Oshidari Richter am Obersten Gerichtshof ist.

Bis Jahresanfang war Gerd Oismüller Neos-Geschäftsführer gewesen, seither wurde gesucht. Auch Corona verzögerte den Prozess.