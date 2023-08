NEOS fordern verpflichtende Deutschkurse im Sommer

Im Schuljahr 2021/22 gab es an Oberösterreichs Pflichtschulen 6.396 außerordentliche Schülerinnen und Schüler, von denen 2.514 in Deutschförderklassen saßen.

Zum einem solle der Bund verpflichtet werden, derartige Kurse anzubieten, zum anderen müsse es für betroffene Kinder eine Teilnahmepflicht geben. Es gehe um "Bildungsgerechtigkeit", argumentiert Landesparteichef und Klubobmann Felix Eypeltauer. Er schließt sich der Forderung des pinken Wiener Vizebürgermeisters und Bildungsstadtrates Christoph Wiederkehr an.

Wiederkehr hatte sich vergangenen Freitag für derartige verbindliche Sommerkurse stark gemacht. Die Stadt Wien bietet heuer kostenlose zweiwöchige Deutschkurse für Schüler mit Sprachdefiziten an. Das Problem mit dem gut angenommenen, freiwilligen Angebot: Jene Kinder, die die Schulung bräuchten, erreiche man nicht. Mit einer Verpflichtung zum Kursbesuch würde dies jedoch gelingen, meint Eypeltauer. Für ihn gehe es dabei "um die Zukunftschancen jener Kinder, deren Eltern zu wenig hinter ihrem Bildungsweg stehen". Daher wollen die NEOS, dass die Bundesregierung gesetzliche Rahmenbedingungen für die verpflichtenden Deutschsommerkurse schaffe. Eypeltauer ruft die oö. Landesregierung auf, "geschlossen mit der Opposition im Landtag dafür einzutreten".

Im Schuljahr 2021/22 gab es an Oberösterreichs Pflichtschulen 6.396 außerordentliche Schülerinnen und Schüler, von denen 2.514 in Deutschförderklassen saßen. Nur in Wien waren es mit 12.136 außerordentlichen Schülern - 6.244 davon in Deutschförderklassen - mehr, geht aus der Statistik Austria hervor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper