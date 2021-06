Neos fordern mehr Therapieplätze für  Jugendliche

Deshalb fordern die Neos mehr Geld für Therapieplätze, die Schaffung von weiteren Anlaufstellen, aber auch Unterstützungsangebote an Schulen. "Unser Ziel wäre in jeder Klasse ein Workshop zum Thema psychische Gesundheit", sagt Neos-Jugendsprecher Yannick Shetty, der einen entsprechenden Neun-Punkte-Plan im Nationalrat vorlegte. Bisher habe man vonseiten der Regierung wenig Gehör gefunden, kritisierten Shetty und Eypeltauer gestern und übergaben daher einen offenen Brief samt Erlebnisberichten von jungen Schülern an die Landesregierung.