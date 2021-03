Neos: Eypeltauer mit 88 Prozent Spitzenkandidat

Sein Mitbewerber um diese Position, Hans Peter Harder, zog kurz vor der Wahl seine Kandidatur zurück.

Ziel der Neos ist es, in Oberösterreich den Sprung in den Landtag zu schaffen – und das, wenn möglich, gleich in Klubstärke, wofür es mindestens drei Sitze braucht. Hinter Eypeltauer sind Julia Bammer auf dem zweiten und Johannes Egger auf dem dritten Listenplatz gereiht. Auf Platz vier kandidiert der ehemalige Braunauer Bezirkshauptmann Georg Wojak.

Überschattet wurde die Neos-Listenerstellung vom Parteiausschluss des Linzer Neos-Klubchefs im Gemeinderat, Lorenz Potocnik. Der Ausschluss ging Freitagabend über die Bühne. Anlass war ein interner Prüfbericht über die Finanzgebarung der Linzer Neos. Potocnik sagte, er könne die Vorwürfe "nicht nachvollziehen". Die Neos-Listenerstellung für die Linzer Gemeinderatswahl wurde verschoben.

