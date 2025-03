Neos beklagen den "Bürokratismus" im Land und im Bund

Die Neos sehen das unternehmerische und gesellschaftliche Leben von "Zwängen, Vorschriften und Meldepflichten" beeinträchtigt. Vom sogenannten "Bürokratismus" sprach dabei der Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer auf einer Pressekonferenz am heutigen Vormittag. Seine Partei würde nun als Mitglied der Bundesregierung, mit eigenem Staatssekretär für Deregulierung , eine Entbürokratisierungsoffensive in Angriff nehmen.

Es seien aber auch die Bundesländer gefordert, mitzuwirken. Diese dürften nicht einfach darauf warten, "dass der Bund liefert". Gerade in Oberösterreich finde sich genügend Potenzial, Unternehmen und Bürger zu entlasten. Eypeltauer sprach hier speziell den Bereich der Umweltverträglichkeitsprüfung an.

Die von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) im vergangenen Juni angekündigte "Entbürokratisierungs- und Deregulierungsoffensive" hätte eigentlich bereits im Herbst 2024 in einem Zwischenbericht Ergebnisse liefern sollen - präsentiert habe die schwarz-blaue Landesregierung bisher aber nichts. "Mittlerweile bezweifeln wir, ob es diese 'Offensive' überhaupt gibt", sagte Eypeltauter.

Der Landesregierung unterstellte Eypeltauer, durch die exzessive Auferlegung von Vorschriften "ihr eigenes politisches Interesse" durchzusetzen. Beispiel sei die "beobachtbare Willkür" bei der Festlegung der Ausschlusszonen für die Windkraft in Oberösterreich.

Widersprüche in Verordnungen

Die Belastung durch überbordende Bürokratie ließe sich laut dem Neos-Landessprecher auch in Zahlen gießen: Laut dem Forschungsinstitut Economica würde der jährliche Mehraufwand zehn bis 15 Milliarden Euro betragen. 70 Millionen Arbeitsstunden, rund sieben Prozent aller verrichteten Personalstunden, würden für das Ausfüllen von Formularen oder das Nachkommen von Berichtspflichten anfallen.

Markus Hofer, Abgeordneter im Nationalrat für die Neos und selbst jahrelang in verschiedenen Konzernen tätig, sprach speziell den Widerspruch vieler Verordnungen verschiedener Behörden an. "Ein Gastronom wird etwa vom Arbeitsinspektorat angewiesen, glatte Fliesen in der Küche durch rutschfeste zu ersetzen. Später kommt die Lebensmittelbehörde und verordnet wieder glatte Fliesen aus hygienischen Gründen."

Ein weiteres Problemfeld sei die fehlende Digitalisierung in der Verwaltung. Hofer erneuerte die Neos-Forderung nach einem "One-Stop-Shop". Dabei handelt es sich um eine einzige Anlaufstelle für Genehmigungen und Zahlungen - die verschiedenen Stellen würden von der Verwaltung bedient werden. Damit sollen den Unternehmen und Bürgern unnötige Amtswege erspart werden.

