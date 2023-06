"Ich schicke einen Brief an den Kanzler"

"Kinderland Nummer 1" nennt die zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) ihr Maßnahmenpaket zur Kinderbetreuung. Es war auch Thema Nummer 1 in der 17. Landtagssitzung am Donnerstag.

Und diese begann gleich mit Kritik: Warum in der Kinderbildungs- und -betreuungs-Novelle 2023 eine Suspendierungsmöglichkeit für Kleinkinder inkludiert ist, wollte Doris Margreiter (SP) von Haberlander wissen. Es sei ein Wunsch der Gewerkschaft erfüllt worden, entgegnete diese. Außerdem handle es sich um eine "Kann-Regelung". Die Pädagogen würden entscheiden, ob ein Kind nachhause geschickt werden müsste und ob dies einen positiven Effekt auf sein Verhalten habe. Zudem seien auch einzelne Träger von der Suspendierung überzeugt.

Die Opposition war das allerdings nicht.

Wortkarger Verkehrslandesrat

Selten war eine Anfrage so rasch abgehandelt worden, wie die zu der Werbekampagne des Verkehrslandesrats Günther Steinkellner (FP). Unter dem Motto "Ohne dich geht's nicht" sollen mehr Busfahrer gefunden werden. Was die Kampagne koste, wollte Tobias Höglinger (SP) wissen. "160.000 Euro" antwortete Steinkellner. "Wäre es nicht leichter, die Rahmenbedingungen zu verbessern, als Geld für Marketing auszugeben", legte Höglinger nach. Steinkellner: "Nein". Und aus.

Der Verschwiegenheit verpflichtet

Kurz nachdem sich die SPÖ selbst befragt hatte - Klubobfrau Sabine Engleitner-Neu richtete sich in einer Anfrage an ihren eigenen SPÖ-Landesrat - fragte auch der FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr Michael Lindner (SP) an. Ein krimineller 13-Jähriger habe bereits 127 Einträge bei der Polizei, unter anderem wegen schweren Raubs. "Welche Maßnahmen wurden durch die Kinder- und Jugendhilfe bisher getroffen?", fragte Mahr.

Er sei der Verschwiegenheit verpflichtet, sagte Lindner. "Ich verstehe die Emotionen, die da ausgelöst werden. Wir haben die Betreuung intensiviert und in diesem Fall ist sicher gar nichts zu beschwichtigen."

Mahr forderte schärfere Maßnahmen, etwa bei der Strafbarkeit von Minderjährigen. Lindner beziehe sich bei dieser Entscheidung lieber auf Psychologen und Sozialarbeiter: "Und diese raten ab."

Schnell erledigt war auch die erste Anfrage der Neos-Abgeordneten Julia Bammer an LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP): Für wie viele Kinder wurde im Jahr 2022 der Oö. Kinderbetreuungsbonus ausbezahlt? 5399 Anträge wurden gestellt, sagte Haimbuchner. Wahlfreiheit bedeute für ihn, "dass man sich selbst entscheiden kann, ob man Kinder selbst betreut oder Einrichtungen in Anspruch nimmt." Haberlandes Paket sei den Eltern hier eine große Hilfe.

Nicht 17 sondern 70

Nicht eine, sondern zwei Stunden sollte die Aktuelle Stunde dauern. Für die Frage des Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer an Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) wurde die Stunde verlängert: Wie könne das Land der Energie AG behilflich sein, mehr Energie aus erneuerbaren Quellen herzustellen? Immerhin würden nur 17 Prozent aus Erneuerbaren Quellen stammen. Da sei wohl ein Zahlenfehler passiert, sagte Achleitner. Nicht 17 sondern 70 Prozent seien erneuerbar korrigierte er.

"Es ist ja nicht die Politik, die die Windräder baut, wir könne unterstützen", so der Landesrat. So habe die Energie AG im März ein Projekt vorgestellt, mit dem die Windkraftproduktion bis 2050 verfünffacht werde, der Sonnenstrom verzehnfacht. Bis 2030 werde die Energie AG eine Milliarde Euro umgeben.

Wie funktioniert eine Resolution?

Einen Einblick in die Theorie des Landtags gewährte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) auf Anfrage des MFG-Klubobmanns Manuel Krautgartner: "Wie gestaltet sich die Vorgehensweise nachdem eine Resolution an die Bundesregierung im Landtag beschlossen wurde?" Immerhin gebe es Resolutionen an die Bundesregierung, die seit einem Jahr nicht bearbeitet wurden.

Nachdem die Resolution im Landtag beschlossen sei, werde der Landeshauptmann formell beauftragt, das Schreiben weiterzugeben. "Ich schicke dann einen Brief an den Bundeskanzler mit der Resolution und der Bitte, dem Inhalt zu folgen." Das Anliegen werde dann bearbeitet oder weitergeleitet. Im Schnitt dauere so eine Bearbeitung drei Monate.

