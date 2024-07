Nehammer vor Funktionären: "Es gibt Hoffnung und Kampfeslust"

Heute, Dienstag, um zehn Uhr findet im Gasthaus Schicklberg in Kremsmünster die letzte der vier Vierteltouren von ÖVP-Parteichef Karl Nehammer vor den schwarzen Bürgermeistern und Vizebürgermeistern in Oberösterreich statt. Gestern war der Kanzler mit Generalsekretär Christian Stocker und dem Klubobmann im Nationalrat, August Wöginger, als Entourage bei solchen Regionalkonferenzen in Redlham und Ried im Innkreis unterwegs.