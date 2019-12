Nach Strache: Wie Haimbuchner und Rabl die FPÖ ändern wollen

Andreas Rabl Bild: VOLKER WEIHBOLD

Nach den Querelen um Ex-Chef Heinz Christian-Strache und dessen Parteiausschluss will die FPÖ Aufbruchstimmung erzeugen. Am Donnerstag werden Bundesparteichef Norbert Hofer und der Welser Bürgermeister Andreas Rabl in Wien den Fahrplan zur Neuaufstellung der Partei mit ersten Details sowie Funktionärs- und Mitgliederbefragungen präsentieren.

Rabl leitet die Reformgruppe zur Modernisierung der FPÖ. Das Konzept ist fertig und hat inklusive Beilagen mehr als 100 Seiten. Bei der Vorstandsklausur am 8. und 9. Jänner wird das Konzept diskutiert.

"Den Popstar-Modus wird es bei uns nicht mehr geben", sagt Rabl in Anspielung auf die langjährige dominante Rolle Straches.

Frauenpolitik und rote Linie

Wesentliche Punkte des Reformkonzepts drehen sich um Inhalte und Organisation. Die Kernthemen der FPÖ bleiben Asyl/Sicherheit, Heimat und Leistung, jedoch sollen zusätzlich "Satellitenthemen" in den Vordergrund gerückt werden. Ein Beispiel: Über gewisse Sozialthemen sollen Frauen stärker angesprochen werden. Die Wählerschaft der FPÖ ist männer- und arbeiterlastig, es soll mehr Breite geben.

Änderungsbedarf gebe es bei der Kommunikation – nach innen, außen und im Krisenfall. Eine neue Methode wird das "Microtargeting", mit dem spezielle Personengruppen ganz gezielt angesprochen werden. Soziale Medien sollen weiter eine zentrale Rolle spielen.

Laut Konzept soll eine rote Linie zu Rechtsextremismus und "Einzelfällen" gezogen werden, mit klaren Regeln, wie mit Überschreitungen dieser umgegangen wird. Weiters werden die "Außenbeziehungen" der Partei hinterfragt. "Bevor Bündnisse abgeschlossen werden, muss klar sein, ob sie strategisch Sinn haben", sagt Rabl. Wie berichtet, waren vor allem Russland- und Osteuropa-Kontakte in die Kritik geraten.

Oberösterreichs Landesparteichef Manfred Haimbuchner leitet die Gruppe, die aufgrund von Ibiza und Spesenaffäre gegründet wurde: jene für strengere interne Kontrolle bzw. Compliance (Regeltreue). Neben Parteikollegen sind Anwälte und Wirtschaftsprüfer dabei. Es gibt zahlreiche Sitzungen, auch über die Feiertagszeit wird noch gefeilt. "Mein Ansatz sind Compliance und Kontrollregeln, die dem Vergleich mit der Privatwirtschaft standhalten", sagt Haimbuchner: "Für etwas anderes stelle ich mich nicht zur Verfügung." Das bedeutet, dass er spätestens bis zur FP-Klausur im Jänner alle Parteikollegen für diesen Kurs gewinnen will.

Strache sagte übrigens am Sonntag, dass er nicht Vorsitzender der FP-Abspaltung "Allianz für Österreich" werden wolle. Deren Gründer Karl Baron zeigte sich unbeeindruckt, er will Strache jedenfalls als Spitzenkandidat bei der Wien-Wahl.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at