Nach Luger-Rücktritt: Linz wählt am 12. Jänner seinen neuen Bürgermeister

Der Wahltermin war mit dem Tag, an dem Bürgermeister Klaus Luger (SP) seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, umstritten. Seit Montag führt Vizebürgermeisterin Karin Hörzing die Amtsgeschäfte, sofort eine Entscheidung über den Wahltermin zu treffen, lehnte sie ab.

Die Fronten waren klar abgesteckt: ÖVP, FPÖ, Grüne und Kleinparteien drängten auf einen Wahltermin im Dezember, SP-Bürgermeisterkandidat Dietmar Prammer präferierte als Einziger den Jänner.

"Habe mir Entscheidung nicht leicht gemacht"

Nun ist Hörzings Entscheidung da: Die Bürgermeisterwahl findet am 12. Jänner statt, die voraussichtlich nötige Stichwahl am 26. Jänner. „Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, ließ Hörzing via Aussendung wissen. Sie habe diese nach Gesprächen mit Vertretern der Zivilgesellschaft, Wahlrechts- und -durchführungsexperten und einer sorgfältigen Abwägung getroffen. Mehrere Gründe hätten den Ausschlag gegeben, dem Ersuchen der anderen Fraktionen, am 8. Dezember zu wählen, nicht nachzugeben.

Adventzeit sei Familienzeit, will Hörzing den Wahlhelfern und deren Familien nicht zumuten, dass sie an zwei Adventsonntagen Dienst tun müssen. Insgesamt wären rund 5000 Familien betroffen - angefangen von den Wahlbeisitzern bis hin zu den Wahlleitern.

Von den "Fantasien" mancher Kandidaten die Stichwahl bereits nach einer Woche, also am 15. Dezember, durchzuführen, hält Hörzing nichts. „Das würde vermutlich die größer werdende Zahl an Briefwähler weitgehend ausschließen. Sowohl die Abwicklung der Beantragung als auch die Zustellung von Wahlkarten ist innerhalb dieser wenigen Tage in der Vorweihnachtszeit nahezu undenkbar“, argumentiert sie.

Mitglieder des Stadtsenates sind bereits informiert

Aus diesen Gründen hätten ihr auch Experten (etwa aus dem Innenministerium) von der Bürgermeisterneuwahl im Dezember abgeraten. Hörzing betont auch, dass die Kommunalwahlordnung nicht den erstmöglichen Tag als verpflichtend für die Wahldurchführung vorsehe, sondern den jeweils monokratisch entscheidenden Personen in den Gemeinden hier Spielraum gebe.

Mit dem Wahltermin am 12. Jänner liege zwischen dem Bürgermeisterrücktritt und dem Wahltag 133 Tage. Die Linzer Zeitspanne weiche somit nicht wesentlich von vergleichbaren Wahlgängen in Oberösterreich ab.

Die Mitglieder der Stadtregierung wurden am heutigen Mittwoch von Hörzing bei einem informellen Treffen über den Wahltermin informiert.

Kein Neujahrsempfang

Fix ist mit dem heutigen Tag auch, dass es 2025 keinen Neujahrsempfang im Alten Rathaus geben wird. Hörzing hat diesen abgesagt und die Vorbereitungsarbeiten stoppen lassen.

