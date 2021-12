Nach Kurz-Rückzug: Luger (SP) gegen Neuwahlen

„Es ist ein gutes Zeichen für die Demokratie, wenn jemand, der so für Korruption und menschenverachtenden Umgang steht wie Kurz, aus der Politik ausscheidet“, sagt Luger. Der Linzer Bürgermeister ist trotzdem strikt dagegen, jetzt im Bund von Neuwahlen zu reden. „Davon halte ich überhaupt nichts, Neuwahlen kommen für mich in der aktuellen Lage nicht in Frage“, sagt Luger im Gespräch mit den OÖNachrichten. Jetzt müsse man alle Kraft auf die Bewältigung der Pandemie richten, so Luger. Er hofft, dass mit dem Abtritt von Kurz nun auch die Bundesregierung wieder seriöser arbeiten könne.