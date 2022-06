Nach Corona-bedingtem Rückgang wieder mehr Kinder in Betreuung

Die Zahl der Kinder in den oberösterreichischen Betreuungseinrichtungen steigt wieder, und liegt bereits über jener im Corona-Pandemie-Jahr 2020.

Das geht aus der aktuellen "Kindertagesheimstatistik 2021/2022" hervor, die Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) präsentierte. Die Zahlen werden alljährlich zur gleichen Zeit erhoben, der Vergleich zeige: "Es lässt sich klar ableiten, dass wir in Oberösterreich ein kontinuierliches Plus haben", sagt Haberlander. Das "Plateau", das in den vergangenen beiden Jahren festzustellen war, sei überwunden, "jetzt sehen wir: die Einrichtungen haben wieder stabil geöffnet, das Angebot wird von den Eltern stärker in Anspruch genommen."

Die Zahlen: mit Stichtag 15. Oktober 2021, zu Beginn des neuen Kindergartenjahres, wurden insgesamt 66.389 Kinder in 1307 Einrichtungen in Oberösterreich betreut, das bedeutet in Summe ein Plus von 1362 Kindern gegenüber dem Vorjahr. In fast allen Einrichtungen gab es markante Zuwächse. Am prozentuell stärksten in den Krabbelstuben für Kinder unter drei Jahren: 688 Kinder mehr. Bei den Horten gab es zwar einen Rückgang von zehn Gruppen bzw. 29 betreuten Kindern über sechs, Haberlander führt dies aber auf eine "gewisse Konkurrenz" durch mehr Ganztagsschulen zurück.

8,4 Stunden im Schnitt offen

Die 738 oberösterreichischen Kindergärten haben im Schnitt 8,4 Stunden pro Tag bzw. 41,8 Stunden pro Woche geöffnet: Das sind allerdings Durchschnittswerte, die regional stark differieren: in Wels, Urfahr-Umgebung und Linz-Land, den Spitzenreiter-Bezirken, haben 98 Prozent der Kinder die Möglichkeit, im Kindergarten zu bleiben. In Braunau sind es nur 51 Prozent. Im Schnitt werde das Nachmittags-Angebot zu 14 Prozent genutzt (ohne Stadt Linz), geht aus der Statistik hervor. Haberlanders Schluss: das Angebot sei "größer als die Nachfrage". Diese ist allerdings auch gestiegen: ab 14 Uhr um rund sechs Prozent innerhalb eines Jahres.

"In den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der Kinder, die eine Betreuungseinrichtung besuchen, um fast 20 Prozent erhöht", rechnet Haberlader. Insbesondere zum Ausbau der Plätze für Unter- 3-Jährige bekenne sie sich, gefordert seien aber insbesondere auch die Gemeinden: "Ich sehe dies aber auch als Standortvorteil", sagt sie.

Die Betreuungsquote bei dieser Altersgruppe liegt bei 19,6 Prozent, inklusive Tagesmütter bei 21,2 Prozent. Vor zehn Jahren waren es noch 11,9 Prozent. "Das Angebot ist in den vergangenen zehn Jahren um rund 65 Prozent gestiegen", betont Haberlander.

Was die schwarze LH-Stellvertreterin als Erfolg verbuche, offenbare in Wirklichkeit nach wie vor eine Lücke, kritisiert SP-Klubobmann Michael Lindner auch im Hinblick auf die neuen Zahlen. Denn im Bundesschnitt betrage die Betreuungsquote bei den Unter-3-Jährigen 27,6 Prozent. "Dabei fehlen rund 3600 Plätze, um zumindest zu den anderen Bundesländern aufzuschließen", rechnet Lindner. Oberösterreich sei hier weiterhin "Schlusslicht".

Ähnliche Kritik kommt vom grünen Bildungssprecher Reinhard Ammer: "Dass die Kinderbetreuung in Oberösterreich ausgebaut werden müsse, weiß man von Aigen bis Windischgarsten. Es müssen endlich große Schritte sein. Hier gibt es die wenigsten Krabbelstubenplätze für Unter-3-Jährige, und die Einrichtungen schließen zu früh."

Dem hält Haberlander die aktuellen Ausbaupläne entgegen. Aktuell befinden sich 127 Kindergartenprojekte, 77 Krabbelstuben und acht Horte im laufenden Bau- und Finanzierungsprogramm des Landes. Investitionsvolumen: rund 148 Millionen Euro. Weitere Projekte um rund 75 Millionen Euro seien angemeldet.