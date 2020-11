Oberösterreichs SPÖ braucht zehn Monate vor der Landtagswahl einen neuen Klubvorsitzenden. Christian Makor aus Schildorn, seit 2014 Klubchef, hat am Montag seinen Rücktritt für die heutige Klubsitzung angekündigt, nachdem er am Samstag, dem Tag des Landesparteitags, in Linz unter Alkoholeinfluss einen Unfall mit dem Auto verursacht hatte.