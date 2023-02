"Miteinander"? Schwarz-Blau blockt Wunsch nach Proporz-Ende weiter ab

Es wird Anlauf Nummer sechs: Im Verfassungsausschuss des Landtags machen die Grünen am Mittwoch mobil für die Abschaffung des Proporzes in der Landesregierung. Sie beantragen die Einsetzung eines Oberösterreich-Konvents, der die Weichen für ein modernes Regierungssystem in Oberösterreich stellen soll.