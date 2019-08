Die vorgezogene Wahl hat nicht nur die Urlaubspläne, sondern auch den politischen Weg von Stefan Kaineder durcheinandergewirbelt. Der frisch gewählte Chef der Grünen Oberösterreich kandidiert nun für den Nationalrat. Video: Stefan Kaineder (Grüne) im OÖN-Interview. OÖNachrichten: Mit Ihrer Wahl zum Landessprecher im April schien auch der Generationenwechsel der oberösterreichischen Grünen in die Wege geleitet. Nun wollen Sie in den Nationalrat nach Wien. Warum? Stefan Kaineder: Wenn wir am