Mindestsicherung: Parteien-Streit um Einsparungen

Für die kurz darauf erfolgte Kürzung der Mindestsicherung für subsidiär Schutzberechtigte und befristet Asylberechtigte berechnete die Landes-Direktion Finanzen und die Abteilungen Soziales und Statistik rund 72 Millionen Euro an "Kostendämpfungspotenzial".

Tatsächlich habe die Ersparnis seither jedoch nur 2,7 Millionen Euro ausgemacht, kritisiert der grüne Landessprecher Stefan Kaineder. "Für das Budget ist das fast irrelevant, für wenige Betroffene aber existenzbedrohend."

Der Landtagsabgeordnete wirft der ÖVP und FPÖ vor, bewusst mit unseriösen Zahlen gearbeitet zu haben, um populistische Politik auf den Rücken der Ärmsten zu argumentieren. "Wenn ich mich als Parlamentarier auf Berechnungen von Regierungsseite nicht verlassen kann, dann müssen wir einen Budgetdienst wie auf Bundesebene andenken, der unabhängige Zahlen liefert", so Kaineder. Er will in der nächsten Landtagssitzung Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) zu der Causa befragen.

Keine Kostenflut wegen Umzügen

ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer und FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr erklärten die Abweichung bei den Einsparungen in der Mindestsicherung in einer gemeinsamen Aussendung so: Viele Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte seien von Oberösterreich nach Wien gezogen. "Wären diese Menschen im oberösterreichischen Mindestsicherungs-System gelandet, hätte das natürlich eine Kostenflut bedeutet", so Hattmannsdorfer und Mahr. Sie betonten, die Mindestsicherung sei "sozial ausgewogen".

