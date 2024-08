Michael Lindner: „Wir haben aufgehört, uns Eigentore zu schießen“

Warum er die eigene Arbeit mit einem Sehr gut bewerten würde und er trotz überschaubarer Umfragewerte für die SPÖ optimistisch in den Wahlkampf ziehe, sagt Landesparteivorsitzender Michael Lindner im OÖNachrichten-Sommerinterview. OÖN: Seit November 2022 sind Sie Landesrat. Was ist die wichtigste Erkenntnis, die Sie in der Spitzenpolitik gewonnen haben? Michael Lindner: Politik ist wirklich das Bohren dicker Bretter, wo man mit viel Zeit und Aufwand auch bei schwierigen Themen Lösungen