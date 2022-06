Michael Lindner einziger Kandidat für Parteivorsitz der SPÖ OÖ

Laut Landesparteizentrale hat nur er die notwendigen Unterstützungserklärungen eingereicht. Zum ersten Mal in der Geschichte der SPÖ Oberösterreich haben heuer alle Mitglieder die Chance, den Parteivorsitz direkt zu wählen und dafür zu kandidieren.

Jeder Rote konnte sich für den Vorsitz bewerben, der bis 1. Juni aus drei Bezirken mindestens 250 Unterstützungserklärungen vorlegte. Mit rund 2.500 Unterschriften freute sich Lindner über "die große Unterstützung und den Rückwind" aus seiner Partei, hieß es in einer Aussendung des 39-Jährigen. Am 3. September können Parteimitglieder in allen Bezirksbüros und weiteren Wahllokalen in Oberösterreich ihre Stimmen digital abgeben. Das Ergebnis der Urabstimmung wird auf dem Landesparteitag am 1. Oktober im Design-Center Linz verkündet.

Nach einer misslungenen Impfkampagne hatte die Parteichefin Birgit Gerstorfer Anfang Februar früher als geplant gehen müssen, noch ist sie aber Landesrätin. Der Parteivorstand wählte daraufhin den bisherigen Klubobmann Lindner einstimmig zum geschäftsführenden SPÖ-Landeschef. Zudem riefen die Roten einen "Neustart" mit dem Ziel aus, "eine moderne, soziale Mitmachpartei" zu werden.

ker/mk