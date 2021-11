Es gebe einen "Wirrwarr an Verordnungen", die einen "Keil in die Gesellschaft treiben" würden, so Parteiobmann Joachim Aigner und Klubobmann Manuel Krautgartner auf OÖN-Anfrage. Ohnehin seien weder 3G am Arbeitsplatz noch 2,5G in anderen Bereichen "evidenzbasiert" oder "rechtlich gedeckt". Die Neuinfektionen, aber auch die Belagszahlen in den Intensivstationen würden "die Maßnahmen nicht rechtfertigen".