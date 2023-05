Wer die Bundesparteizentrale der SPÖ sucht, geht ins traditionsreiche Eckhaus in der Wiener Löwelstraße. Recht bekannt ist auch der Bundessitz der ÖVP in der Wiener Lichtenfelsgasse. Ebenfalls in Wien finden sich die Bundesparteizentralen von FPÖ, Grünen und Neos.